أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا، بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم غد الجمعة بالتوقيت المحلي.

ووفقا للقرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، ستتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ونص القرار على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

كما نص القرار الجمهوري على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون.