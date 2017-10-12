قرر رئيس الجمهورية التونسي الباجي قايد السبسي إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء تونس لمدة شهر ابتداء من غد الجمعة 13 أكتوبر حتى 11 نوفمبر المقبل.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية أن القرار جاء بعد استشارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد، ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.

وينص الدستور التونسي على أنه "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب، وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب"