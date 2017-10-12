اعربت الصين اليوم عن الامل في ان تتمكن جميع الاطراف المعنية بالازمة الكورية من الرد بشكل ايجابي على المقترحات الصينية الروسية لتخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينغ في مؤتمر صحفي ان المقترحات المشتركة بين الصين وروسيا ب"المعقولة" لاعتبارها انها تستوعب مخاوف جميع الاطراف بطريقة متوازنة وتساعد على الخروج من المأزق الحالي وتقدم طريقا لاستئناف الحوار.

يأتي هذا بعدما اعلنت كوريا الشمالية على لسان وزير خارجيتها ري يونغ هو رفضها للمقترحات الصينية - الروسية.

وكانت بكين وموسكو دعتا امس الاطراف المعنية بازمة مع كوريا الشمالية الى بحث المقترح لحلحة الازمة في شبه الجزيرة الكورية بالبدء بتعليق الانشطة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية مقابل تعليق المناورات العسكرية الأمريكية وكوريا الجنوبية على نطاق واسع