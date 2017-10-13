اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان الولايات المتحدة تجازف بـ «التضحية» بعلاقاتها مع تركيا، متهما السفير الاميركي في انقرة بالوقوف وراء التوتر الحالي بين البلدين.

وصرح أردوغان: «اقولها بوضوح شديد: ان السفير (الاميركي جون باس) هنا يقف وراء» التوتر. وأضاف اثناء خطاب شديد الحدة في انقرة «ليس مقبولا ان تضحي الولايات المتحدة بشريكة استراتيجية كتركيا، وكل ذلك من أجل سفير مدع».

واندلع خلاف بين البلدين في الأسبوع الفائت مع توقيف السلطات التركية موظفا تركيا في القنصلية الاميركية باسطنبول بتهمة الاتصال بشبكة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة وتتهمه انقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في يوليو 2016.