أوضح التقرير الذي أعدته إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت بأن عدد الشكاوى التي تم استقبالها عبر الخط الساخن " 139 " لقسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات العامة وتحويلها إلى أفرع البلدية بالمحافظات خلال شهر سبتمبر الماضي قد بلغت 81 شكوى وشملت مجالات النظافة العامة (شكاوى وجود مخلفات قمامة ،طلب حاويات نظافة ، وجود قمامة أثاث مستعمل ،أشجار أمام المنازل والساحات والمطعم ، شكاوى سقوط (أشجار،حديد، تواير، سقوط عامود إنارة، كثبان رملية ، صخر ، صلبوخ ) وشكاوى رمي دفان وأنقاض يعيق الطريق وشكاوى سيارات ، طراريد ،شاليهات مهملة ، شكاوى أغذية فاسدة وباعة متجولين ، ممارسة حرفة متجولا ،بيع مواد غذائية ، جزار متجول وشكاوى حيوانات ( ضالة، ميتة ، نافقة ) فضلاً عن تزويد المواطنين بأرقام البلدية المختلفة .



وأشار التقرير إلى أن أعلى معدل للشكاوى التي تم استقبالها من الجمهور كان في محافظة العاصمة وحولي حيث بلغ عددها 17 شكوى لكل محافظة تلاهما محافظة الفروانية في المرتبة الثانية في عدد الشكاوى التي تم تلقيها وتحويلها للإدارات المختصة حيث بلغت 14 شكوى فيما تساوت محافظة الجهراء والأحمدي في عدد الشكاوى والتي بلغت 12 شكوى لكل منهما، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تم تحويلها لمحافظة مبارك الكبير 9 شكاوى .



وذكر التقرير أن جميع الشكاوى التي يتم استقبالها عبر الخط الساخن "139" من قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات يتم إدخالها في جهاز الحاسب الآلي ويتم متابعتها من قبل موظفي الخط الساخن بعد توجيهها إلى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات .

وأشار التقرير إلى أن تطوير خدمة الخط المباشر والارتقاء بجودة خدماته مستمرة تنفيذا لتوجيهات الإدارة العليا في البلدية من أجل خدمة الجمهور والتواصل معهم من أجل أن يكون كل فرد في المجتمع شريكا في الحفاظ على بلدنا لمنع أي مظاهر سلبية .