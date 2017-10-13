هنأ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، على توقيع اتفاقية المصالحة الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح، واصفا هذه الأخبار بأنها "أثلجت صدور العرب والمسلمين."

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه عباس مع الملك سلمان الذي أكد وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، على أن "الوحدة هي أساس الطريق لتمكين الحكومة الفلسطينية من خدمة مواطنيها،" مشيدا بـ"جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والحكومة المصرية في الوصول لهذا الإنجاز."

ويذكر أن حركتا فتح وحماس وقعتا رسميا، الخميس، على اتفاق المصالحة، في القاهرة، بحضور وزير المخابرات المصرية خالد فوزي، وذلك في خطوة تهدف إلى إنهاء الانقسام المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة إثر سيطرة حماس على القطاع عام 2007.