قُتل 6 شرطيين مصريين وأصيب 4 آخرون، في هجوم على حاجز أمني، جنوبي مدينة العريش (شمال شرق)، فيما قُتل 3 مسلحين، وفق مصدر أمني.

ويتزامن الهجوم مع تمديد حالة الطوارئ بعموم البلاد، وفرض حظر التجول بشكل جزئي في بعض مناطق سيناء (شمال شرق).

وقال مصدر أمني، في تصريحات صحفية، إن هجوما إرهابيا وقع في وقت متأخر مساء الخميس على أحد النقاط الأمنية جنوبي العريش.

وأوضح المصدر أن الهجوم أسفر عن مقتل 6 شرطيين وإصابة 4 آخرين، فيما قتل 3 مسلحين شاركوا في الهجوم.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث، كما لم تعقب وزارة الداخلية أو الجيش المصري حتى الساعة 9:45 ت. غ.

في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان، اليوم الجمعة، أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى نجحت فى القضاء على إحدى البؤر الإرهابية وسط سيناء وذلك بالتعاون مع القوات الجوية، وتدمير عربة دفع رباعى، دون تفاصيل حول وجود قتلى أو مصابين من عدمه.