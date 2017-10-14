أعربت واشنطن عن أملها في «إقامة حوار مع الحكومة التركية، وتحقيق تهدئة معها»، على خلفية التوتر الديبلوماسي الأخير بين البلدين.



جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الناطقة باسم الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، خلال الموجز الصحافي اليومي لها أمس الأول.

وقالت ناورت «نأمل في إقامة حوار مع الحكومة التركية، وتحقيق تهدئة معها، فنحن دائما ما عقدنا مباحثات ولقاءات كثيرة بين حكومتي بلدينا في مختلف الموضوعات».

وذكرت أن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، تحدث مع نظيره التركي، حول سبل حل أزمة التأشيرات بين البلدين.

وأزمة التعليق المتبادل للتأشيرات بين البلدين، جاءت على خلفية صدور حكم قضائي تركي بحبس «متين طوبوز» الموظف في القنصلية الأميركية في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها التجسس.



تلاه استدعاء النيابة العامة شخصا آخر يدعى «ن. م. ج»، يعمل بذات القنصلية، ولا يتمتع بحصانة ديبلوماسية للإدلاء بإفادته، في التحقيقات ذاتها.



متحدثة الخارجية الأميركية أضافت في ذات السياق «نشعر بقلق بالغ حيال ما إذا كانت تركيا ترغب في التعاون معنا في هذه التحقيقات (مع المتهمين الاثنين) أم لا».

واستطردت «نأمل ألا تكون تركيا تسعى لوضع مسافة في العلاقات بيننا. فنحن بحاجة للتعاون الجيد بين حكومتينا في مجال الأمن».