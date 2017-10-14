انتخبت اودري ازولاي (49 عاما) وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة مساء امس مديرة عامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بعد مواجهة مع القطري حمد الكواري.



ووفق النتائج الرسمية، حصلت ازولاي على 30 صوتا، فيما حصل الكواري على 28 بين الأعضاء الـ 58 للمجلس التنفيذي.



ومن المقرر أن يعتمد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو خلال دورته الـ 39 في 10 نوفمبر المقبل بمشاركة كامل عضوية المنظمة البالغة 195 عضوا اختيار المجلس التنفيذي للفرنسية اودري أزولاي حتى تباشر مهام منصبها في 15 نوفمبر خلفا للبلغارية ايرينا بوكوفا التي كانت أول سيدة تقود المنظمة وشغلت هذا المنصب لولايتين كل منهما مدتها 4 سنوات.



وكانت فرنسا قد صعدت للمرحلة الخامسة بعد أن فازت، في وقت سابق من امس بجولة الإعادة بحصولها على 31 صوتا مقابل 25 صوتا لمرشحة مصر مشيرة خطاب.