هاني الظفيري



بعد مجهود مكثف استطاع رجال مباحث مباحث الجهراء بقيادة مديرها العقيد سالم العازمي ومساعده المقدم محمد العوضي من القاء القبض على قاتل البدون في التي نفذها بصليبية بقطعة ٣ قبل ايام.



وقادت التحريات لتحديد القاتل وهو مواطن من مواليد ١٩٨٠.



وقال مصدر أمني ل"الأنباء" إنه تم اليوم ضبط مركبة المتهم متوقفة في منطقة الفردوس وبداخلها سلاح الجريمة واستعين بالادلة الجنائية لرفع الاثار، وبعمل مزيد من التحريات وردت معلومة من احد المصادر السرية تؤكد تواجد المتهم في مخيم بمنطقة بر السالمي حيث تم عمل كمين محكم له وتم توقيفه وجار عمل اللازم لاحالته .