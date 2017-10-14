احمد خميس



اسفر حريق شب في منطقة سلوى عن وفاة وافد واصابة ٢٥ آخرين.



وبحسب بيان صادر عن ادارة الطوارئ الطبية فقد ورد بلاغ الى عمليات الطوارئ الطبية في وزارة الصحة عن وجود حريق في منطقة سلوى وعلى الفور تم ارسال ١٥ سيارة اسعاف للموقع واستعداد مستشفى مبارك وغرفة الطوارئ المركزية.



وتبين ان الحريق شب في منزل قديم مكون ٣ ادوار بدأ في الدور الاول وامتد الى الدور الثاني مما ادى الى انحشار قاطنيه. وقد قُدمت الرعاية الطبية ل ٢٥ مصابا منهم ١٥ حالة نقلوا الى المستشفيات و٣ منهم دخلوا العناية المركزة. وعولج الباقين في الموقع من الاختناق. وسجلت حالة وفاة، إلى جانب إصابة عدد من رجال الإطفاء باختناقات.