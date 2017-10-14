اعتبر وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون أمس الجمعة ان الاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب حيال ايران تشكل فرصة حقيقية.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين أدلى به تيلرسون قبل لقائه الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية عندما كان يرد على سؤال عن مدى قناعته بإمكان حصول بلاده على دعم الاوروبيين لهذه الاستراتيجية التي تضمن قرارا بإعادة التفاوض حول الاتفاق النووي مع ايران.

وقال تيلرسون "أعتقد بأن لدينا فرصة حقيقية لمواجهة كل التهديدات التي تشكلها ايران" مشيرا الى ان "خطة الرئيس كانت واضحة من حيث شرح تلك التهديدات".



وأضاف "أتوقع بأن يدعم حلفاؤنا وأصدقاؤنا في أوروبا والمنطقة كل الجهود المتخذة للتعامل مع تهديدات ايران".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف في استراتيجيته الجديدة التي أعلن عنها ، أمس عن انه سيفرض اجراءات جديدة على طهران وانه يرفض المصادقة على خطة العمل المشتركة التي تتضمن آليات تنفيذ الاتفاق.