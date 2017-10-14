استعاد الجيش السوري وحلفاؤه السبت السيطرة على مدينة الميادين، أحد آخر ابرز معاقل داعش في سوريا، وفق ما نقل الاعلام الرسمي عن مصدر عسكري.



وقال المصدر العسكري ان "وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة تستعيد السيطرة على مدينة الميادين فى دير الزور (شرق) وتقضي على أعداد كبيرة من ارهابيي داعش"، مشيرا الى القوات الحكومية "تطارد فلول تنظيم داعش الهاربة من المدينة".

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان قد أعلن اليوم السبت بدء عملية خروج مقاتلي التنظيم من السوريين مع عائلاتهم من مدينة الرقة السورية.

وقال المرصد السوري في بيان ان العملية وصلت الى خواتيمها بعد خروج كل العناصر السورية مع عوائلها ومن تبقى من المدنيين داخل المدينة التي تتواجد بها عناصر التنظيم.



وتأتي عملية خروج مقاتلي تنظيم (داعش) من مدينة الرقة بعد مفاوضات استمرت عدة ايام تم في نهايتها التوصل الى اتفاق بين قوات سوريا الديموقراطية والتحالف الدولي من جانب وعناصر تنظيم (داعش) من جانب آخر يقضي بخروج مقاتلي التنظيم والمدنيين من مدينة الرقة.



وكانت وحدات حماية الشعب الكردية السورية اكدت في وقت سابق ان القوات التي تقاتل تنظيم (داعش) في الرقة توشك على الحاق الهزيمة بالتنظيم وان اعلان تحرير المدينة من المتشددين ربما يكون اليوم السبت او غدا الاحد