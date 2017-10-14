حث وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس القوات العراقية والبيشمركة الكردية على تجنب المواجهة معا والتركيز على محاربة ما يسمى تنظيم (داعش).

وقال ماتيس في تصريح صحفي مساء امس الجمعة ان "الجميع يركز على هزيمة (داعش) ولا يمكن ان نخذل بعضنا في الوقت الراهن".

واضاف ان "استفتاء استقلال اقليم كردستان الذي اجري مؤخرا كان حدثا سياسيا غير مناسب من الممكن ان يعرقل الجهود المشتركة لهزيمة (داعش)".

واكد ماتيس ان القوات الامريكية تعمل أيضا على ضمان بقاء اي احتمال لنشوب نزاع بعيدا عن الطاولة مشددا على ضرورة المضي قدما لهزيمة.