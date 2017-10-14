قال مسؤول كردي رفيع السبت ان القوات العراقية امهلت المقاتلين الاكراد حتى مساء السبت للانسحاب الى مواقعهم قبل عام 2014 في محافظة كركوك الغنية بالنفط.



واستغلت القوات الكردية انهيار القوات الاتحادية العراقية في 2014 خلال الهجوم الواسع لتنظيم داعش على جنوب وغرب العراق، لتفرض سيطرتها بشكل كامل على مدينة كركوك الغنية بالنفط، وحولت مسار الانابيب النفطية الى داخل اقليم كردستان وباشرت بالتصدير بدون موافقة بغداد.

كما سيطرت على مناطق أخرى في محافظات مجاورة.

وقال المسؤول الكردي رافضا الكشف عن اسمه "ان المهلة ستنتهي منتصف ليل السبت الاحد وتقضي بانسحاب قوات البشمركة الى مواقعها وتسليم القواعد العسكرية والامنية والمؤسسات النفطية الى الحكومة الاتحادية".

وتاتي تصريحات المسؤول الكردي في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس العراقي فؤاد معصوم وهو كردي بزيارة الى مدينة السليمانية للقاء المسؤولين في كردستان من اجل التباحث في الازمة، دون اعطاء تفاصيل حول ما توصلت اليه المحادثات.