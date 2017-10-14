سجل الأسبوع الماضي تواصل نشاط المؤسسات والهيئات الكويتية في تقديم المساعدات الانسانية للاجئين والنازحين والمحتاجين بالمنطقة وسط إشادات دولية مستمرة بهذه الجهود.

فالجهود الإنسانية الكويتية المتتابعة حظيت بثناء الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون الذي قال ان منح سمو امير البلاد لقب (قائد للعمل الانساني) وتسمية دولة الكويت (مركزا للعمل الإنساني) جاءا نتيجة الجهود المثمرة والقيادة الحكيمة لسموه في تعامله مع مختلف القضايا التي تهم المنطقة والعالم.



وأثنى بان كي مون في محاضرة بعنوان (قيادة الكويت في عالم متغير) اقيمت بمعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي الاثنين الماضي على الجهود التي تقوم بها دولة الكويت في مجال العمل الانساني والاغاثي الدولي مشيرا الى انها "ساهمت بأكثر من 6ر1 مليار دولار امريكي لاغاثة اللاجئين في سوريا والعراق".



وعلى الصعيد نفسه اشاد مفوض وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بيير كرهينبول الثلاثاء الماضي بالدعم المتواصل الذي تقدمه الكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي للشعب الفلسطيني.



وقال كرهينبول في جلسة خاصة للجنة الشؤون الخارجية التابعة للبرلمان الاوروبي ببروكسل ان الكويت والسعودية والامارات تعتبر من الدول الداعمة بفعالية لأنشطة (اونروا) مشيرا في هذا السياق الى الدعم الذي تقدمه الدول الخليجية لعمليات اعادة الاعمار في قطاع غزة.

ومن جانبه كرم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة الكويت امس الأول الخميس الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لمنح سمو أمير البلاد لقب (قائد للعمل الإنساني) وتسمية دولة الكويت (مركزا للعمل الإنساني) الى جانب فوز دولة الكويت بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2018 و2019.



وقدمت رئيسة المكتب حنان حمدان درعا تذكارية إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تكريما لدوره في دعم العمل الإنساني للمفوضية والاستجابة لقضايا اللاجئين.



وأعرب الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء عن بالغ الامتنان والاعتزاز بهذا التكريم مشيدا بأوجه التعاون الوثيق والبناء القائم بين الأمم المتحدة ودولة الكويت.



واوضح أن إسهامات الكويت لنجدة المستضعفين والمنكوبين في العالم تعتبر امتدادا لايمان دولة الكويت وقيادتها على مر التاريخ بأهمية العطاء الإنساني وأن هذا المبدأ أضحى ركنا أساسيا في سياسة دولة الكويت بعيدا عن جميع الانتماءات الدينية والعرقية والسياسية والجغرافية.



من جانبها جددت حمدان الإعراب عن وافر عرفان وتقدير المفوضية السامية للدعم المستمر الذي تقدمه دولة الكويت وإسهاماتها الكبيرة لتخفيف معاناة اللاجئين حول العالم مشيدة بالدور الإنساني الريادي الذي تضطلع به دولة الكويت في هذا المجال.



وتركزت المساعدات التي قدمتها دولة الكويت خلال الأسبوع المنتهي أمس الجمعة في العراق وتركيا والأردن ومصر وشملت القطاعات الصحية والاغاثية والخيرية فضلا عن إعادة التأهيل.



ففي العراق قدمت دولة الكويت الاثنين الماضي مساعدات طبية تزن 10 أطنان الى دائرة صحة (نينوى) ليتم توزيعها على مستشفيات مدينة (الموصل).



وقدمت (الجمعية الكويتية للاغاثة) هذه المساعدات ضمن حملة (الكويت بجانبكم) تحت اشراف القنصلية العامة لدولة الكويت في اربيل وبتنفيذ مؤسسة (روناهي) الخيرية.



وأوضح القنصل العام لدولة الكويت في اربيل الدكتور عمر الكندري،ان دولة الكويت سلمت الأطنان العشرة من الادوية والمواد الطبية الى مستشفيات (الموصل) من خلال دائرة صحة (نينوى) وذلك بالتعاون مع مكتب تنسيق الازمات المدنية في حكومة اقليم كردستان العراق.



واكد ان المساعدات الطبية الكويتية ستستمر لايصال المساعدات الطبية المطلوبة للموصل كاشفا عن انه جرى حتى الآن تسليم 400 طن من الادوية لمستشفيات إقليم كردستان العراق ومدينة (الموصل) لتقديم العلاج اللازم للنازحين العراقيين والمرضى والمصابين.



من جانبه قال مدير العلاقات العامة بمنظمة (روناهي) الخيرية صالح يوسف ، ان المساعدات الكويتية جرى ايصالها الى دائرة صحة (نينوى) ليتم توزيعها على مستشفيات (الموصل) موضحا انها تضمنت الكثير من الادوية خاصة تلك التي تلبي احتياجات المستشفيات في المدينة وضواحيها.



على صعيد متصل تكفلت دولة الكويت بعلاج اكثر من 180 من المدنيين المصابين الذين بترت اطرافهم من اهالي (الموصل) لتركيب اطراف صناعية لهم في مستشفى خاص بمدينة (اربيل) بدعم من (الجمعية الكويتية للاغاثة) وجمعية الهلال الاحمر الكويتي.



وقال القنصل الكندري، امس الأول الخميس ان هذه الحملة تأتي ضمن المشروعات الطبية التي تنفذها دولة الكويت لخدمة العراقيين النازحين والمتضررين من جراء العمليات العسكرية التي جرت اخيرا لتحرير (الموصل) واطرافها.

وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أجرى في يوليو الماضي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عبر سموه فيه عن تهانيه لحكومة وشعب العراق بالانتصار على ما يسمى تنظيم (داعش) في (الموصل) مؤكدا استعداد الكويت لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار المناطق المحررة في العراق.



