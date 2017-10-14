اكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) صالح العاروي السبت ان هيئة المعابر التابعة للسلطة الفلسطينية ستتسلم المعابر في قطاع غزة اعتبارا من مطلع نوفمبر المقبل.

وقال العاروري الذي شارك في توقيع المصالحة مع حركة فتح في القاهرة الخميس "اخذنا قرارا بعودة هيئة المعابر لتتسلم المعابر مع بداية نوفمبر المقبل"، وذلك في مقابلة مع صحيفة القدس الصادرة في الضفة الغربية المحتلة.



وتشكل المعابر المحيطة بالقطاع احدى القضايا المعقدة لان حركة حماس كانت تتولى ادارتها في السنوات العشر الماضية.



وتابع العاروري في المقابلة انه تم الاتفاق على "عقد لقاءات معمقة ومفصلة" في غزة بين مسؤولين امنيين من الجانبين، مشيرا الى ان الاجهزة الامنية العاملة في القطاع ستظل كما هي الى ان يتم التوصل الى آلية لدمجها وذلك لتفادي اي "فراغ امني".



