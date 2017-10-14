قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ان محكمة عسكرية في سجن (غوانتانامو) حكمت على السعودي أحمد الدربي (42 عاما) المحتجز في السجن بالحبس 13 عاما في تهم تتعلق بالإرهاب.

واضافت الوزارة في بيان مساء امس الجمعة ان الدربي أدين بتهم من بينها التآمر ومهاجمة أهداف مدنية وتعريض سفينة للخطر وتقديم الدعم لأعداء.

واوضحت ان المحكمة أصدرت حكمها على الدربي بعد إقراره بالذنب عام 2014 لدوره في التخطيط لهجوم استهدف ناقلة نفط فرنسية قرب السواحل اليمنية والتخطيط لهجمات ضد سفن شحن في مضيق هرمز.



واشارت الوزارة الى ان الدربي عقد صفقة مع الحكومة الأمريكية قبيل محاكمته تقضي بأن يشهد ضد أفراد متورطين في أنشطة إرهابية مقابل تخفيض مدة الحبس التي ستحددها المحكمة موضحة ان الدربي تعاون مع وكالات تطبيق القانون والاستخبارات الامريكية وكجزء من المحاكمة التمهيدية يجب ان يستمر في التعاون.



واعتقل الدربي في شهر يونيو عام 2002 ثم نقل الى (غوانتانامو) قبل شهرين من الاعتداء على ناقلة النفط الفرنسية (أم في ليمبورغ) الذي وقع في السادس من أكتوبر عام 2002 وأسفر عن مقتل بحار بلغاري وإصابة 12 آخرين بجروح.