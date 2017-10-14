بحث سفير الكويت لدى ايطاليا الشيخ علي الخالد مع رئيس هيئة الحماية المدنية الايطالية أنجلو بوريللي سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال الاغاثة والعمل الانساني عقب الكوارث بالتعاون مع مركز العمل التطوعي الكويتي.



جاء ذلك خلال زيارة قام بها السفير الخالد يوم امس الخميس برفقة المستشارة بالسفارة أميرة الدشتي الى مقر هيئة الحماية المدنية التابعة لرئاسة الوزراء بالعاصمة روما تلبية لدعوة رئيس الهيئة في اطار أنشطة سفارة الكويت للتواصل مع المؤسسات والجهات الايطالية لاسيما المعنية بمجالات العمل الانساني والتطوعي.



وذكرت سفارة الكويت لدى ايطاليا في بيان اليوم السبت، أن السفير الخالد اكد ان رغبة دولة الكويت في تعزيز أشكال التعاون مع الهيئة تأتي انطلاقا من اهتمامها الخاص والأصيل بالعمل الإنساني الشامل بمختلف مستوياته من الاغاثة والرعاية والمساعدة والتنمية وفق رؤية وتوجيهات سمو أمير البلاد "قائد العمل الإنساني" الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.





واشارت الى ان السفير الخالد بحث مع الرئيس بوريللي دور هيئة الحماية المدنية الايطالية الرائدة في ادارة حالات الطوارئ الانسانية أثناء وبعد الكوارث ومنظومة التعاون العضوية مع الجهات الطوعية الأخرى.



وشكر السفير الخالد الهيئة على ترحيبها واستقبالها لوفد الشباب الخليجي واتاحة الفرصة لهم للتعرف من قريب على هذه المنظومة الرائدة والواسعة المتعددة المستويات ومناقشة خبراء الهيئة ما ترك انطباعا ايجابيا عميقا لديهم مؤكدا حرص السفارة على البعد الشبابي والثقافي في تعميق علاقات الصداقة مع ايطاليا.



وتطرق الى الكوارث الطبيعية المتنوعة التي تتعرض لها إيطاليا لاسيما الزلزال المدمر الأخير الذي ضرب منطقة أماتريتشى وسط البلاد العام الماضي وكفاءة التدخل الفوري والفعال لمنظومة الحماية المدنية وأشار السفير الى الدور الحيوي المناط بمركز العمل التطوعي في الكويت برئاسة الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح.



واشاد السفير الخالد بتميز منظومة الحماية المدنية الايطالية المحكمة على الصعيد الدولي وقدرة الهيئة بتجهيزاتها وفعاليتها على ادارة حالات الطوارئ ومواجهة مختلف الكوارث الطبيعية واعتمادها أحدث التكنولوجيات مؤكدا أهمية التعاون معها والاستفادة من امكاناتها الفريدة في التأهب لكافة أنواع الكوارث الطبيعية والكوارث التي يسببها الانسان وهي ما يحدث من اخطاء في محطات المفاعل النووية.

وذكر البيان ان بوريللي نوه بدور دولة الكويت الريادي البارز والمحفز في مجال العمل الإنساني العالمي وجهود مؤسساتها الأهلية والتطوعية العديدة والسباقة في مد يد العون والاغاثة لضحايا الأزمات والكوارث وتعاونها المنفتح مع الجهات الدولية والوطنية والأهلية المعنية في هذا المجال.



واشاد ايضا بجهود ونشاط سفارة دولة الكويت في روما ومبادرتها العام الماضي برعاية السفير الخالد بفتح أبواب التواصل بين الهيئة المخولة بالتدخل الانساني السريع وبين دول مجلس التعاون الخليجي على الصعيدين الرسمي والشعبي بتنظيمها الزيارة الناجحة لوفد الشباب الخليجي لروما ومقر الهيئة في ديسمبر 2016.



ووفقا للبيان أعرب بوريللي عن رغبته وتطلعه لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الهيئة ومركز العمل التطوعي في الكويت عبر تبادل الخبرات والزيارات وتأهيل الكوادر البشرية وتدريبها ومد قنوات مباشرة للتواصل والتنسيق في مواجهة الكوارث الطبيعية.