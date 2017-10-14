اختتم ديوان المحاسبة البرنامج التدريبي حول موضوع " التدقيق المالي وتدقيق الأداء وتدقيق تكنولوجيا المعلومات " لمنتسبي مكتب التدقيق الوطني بجمهورية منغوليا خلال الفترة من 8-12 أكتوبر2017 في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين ديوان المحاسبة بدولة الكويت ومكتب التدقيق الوطني المنغولي.

وقال عضو الهيئة التدريبية محمد إبراهيم – كبير مدققين في إدارة الدعم الفني أن البرنامج سلط الضوء على التعريف بالديوان واختصاصاته وقانون انشائه ورؤيته وأهدافه إلى جانب التعرف على الهيكل التنظيمي للديوان وأنواع التقارير التي يصدرها ومناقشة قانون رقم 30 لسنة 1964 وقانون رقم 1 لسنة 1993 وقانون رقم 25 لسنة 1996.

وأضاف أن البرنامج ناقش موضوع تدقيق تكنولوجيا المعلومات بناءً على رغبة الجهاز المنغولي بالتعرف على خبرة الديوان في هذا المجال، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات واستعراض التجارب العملية للارتقاء بالعمل الرقابي لمنتسبي الجهاز المنغولي.

وتناول البرنامج مبادئ استخدام تكنولوجيا المعلومات في التدقيق ومبادئ الحوسبة إلى جانب الموضوع الخاص بأمن تكنولوجيا المعلومات ومعايير التدقيق، بالإضافة إلى تعريف تدقيق تكنولوجيا المعلومات والتدقيق باستخدام آليات الحاسب الآلي CAATs.

جدير بالذكر أن الديوان يعقد هذا البرنامج التدريبي للمرة العاشرة منذ توقيعه اتفاقية التعاون مع الجهاز المنغولي عام 2001 لتعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين في مختلف المجالات خاصة مجالي الرقابة والتدريب وتوسيع أفق ومجالات التعاون والتنسيق بين الجهازين في المنظمات الرقابية التي يشاركان بها سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي.

ومثل الهيئة التدريبية كل من كبير مدققين في الإدارة الأولى للرقابة على الشركات سعاد بن سلامة ،وكبير مدققين محمد عبدالله إبراهيم ومدقق نظم معلومات عبدالعزيز الانصاري من إدارة الدعم الفني ، ومدقق مساعد بإدارة الرقابة على الأداء شملان علي.