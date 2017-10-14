عبدالعزيز الفضلي

فيما طلب وكيل التعليم العام بالانابة فيصل المقصيد من المناطق التعليمية الميزانية الفعلية للطلاب والفصول والهيئة التعليمية للعام الدراسي 2018/ 2017 على ان يتم الانتظام في ارسال المشغول الفعلي بصفة دورية شهريا

تنطلق اختبارات الدور الثاني المؤجل اعتبارا من اليوم الاحد للطلبة الذين منعتهم ظروفهم الصحية من اداء الاختبارات

وحددت الوزارة ثانويتي فارغة بنت ابي الصلت للبنات ودعيج السلمان

للبنين التابعتين لمنطقة مبارك الكبير التعليمية لاداء الاختبارات الخاصة في المرحلة الثانوية اما بقية المراحل فتكون حسب المنطقة التعليمية التي يتبعها الطالب .