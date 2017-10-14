اسامة ابو السعود

اصدر وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري توجيهاته بمنع اقامة المخيمات على طريق الوفرة وذلك تلبية لمطالب اهالي مدينة صباح الاحمد وحرصا على سلامتهم .

وقال مستشار الوزير سعد العجمي ان الوزير الجبري اصدر توجيهاته بمنع المخيمات على طريق الوفرة بعدما اطلع على شكاوى اهالي المدينة الذين اشاروا الى مدى خطورة نصب المخيمات بالقرب من مدينة صباح الاحمد والطريق الوعر الذي مازال تحت الانشاء وتسبب بالحوادث الخطيرة والوفيات .

واكد العجمي على حرص الوزير الجبري على سلامة اهالي مدينة صباح الاحمد وهو امر لا يمكن التهاون معه .