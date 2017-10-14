

اعرب الاتحاد الاوروبي اليوم عن اسفه ازاء قرار الولايات المتحدة واسرائيل الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني والمفوض الاوروبي للتعليم والثقافة والشباب والرياضة تيبور نفراكسيس في بيان مشترك "إن التزامنا تجاه (يونسكو) ينبع من اهتماماتنا ومبادئنا وهدفنا أن تؤدي المنظمة مهمتها بشكل كامل".

وأضاف البيان أن دعمنا ل(يونسكو) سيستمر كما سيبقى الاتحاد الأوروبي شريكا لا غنى عنه في دعم منظومة الامم المتحدة والحفاظ على تعدديتها.

وأشار البيان الى أن "(يونسكو) تعد ركيزة أساسية للنظام متعدد الأطراف كما انها تعد قوة عالمية لحماية وتعزيز التنوع الثقافي والتراث وأقوى مؤيد للحق العالمي في التعليم وحرية التعبير".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت امس الاول انسحابها من منظمة (يونسكو) متهمة إياها بالانحياز ضد إسرائيل.

على صعيد متصل هنأ الاتحاد الأوروبي الفرنسية أودري أزولاي على انتخابها مديرا عاما جديدا ل(يونسكو) مؤكدا في بيان "مواصلة العمل معها لحماية المنظمة وتعزيزها في اطار عمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأوسع نطاقا لإصلاح منظومة الأمم المتحدة".