أعلنت السلطات المغربية اليوم تفكيك خلية "إرهابية" موالية لتنظيم "داعش" كانت تخطط لتنفيذ عمليات "خطيرة جدا" ضد مواقع حيوية في عدد من مدن المملكة.

وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان إن عناصر الخلية وعددهم 11 شخصا كانوا ينشطون بعدد من المدن مشيرة إلى أن العملية الأمنية أسفرت عن اعتقال الرأس المدبر وأحد شركائه بأحد "المنازل الآمنة" بمدينة فاس وسط المغرب.

وأوضح البيان أن العملية أسفرت عن ضبط ثلاثة مسدسات وبندقيتين للصيد وكمية كبيرة من الذخيرة الحية وأسطوانات غاز وقنابل مسيلة للدموع وكمية كبيرة من السوائل والمواد الكيميائية يشتبه باستعمالها في صناعة المتفجرات.

وأضاف أنه ضبط أيضا مواد لصناعة أحزمة ناسفة وأسلاك كهربائية ومسامير وأكياس تحتوي على مبيدات سامة وعصي كهربائية وأجهزة للاتصالات اللاسلكية وأصفاد وأسلحة بيضاء مختلفة الأحجام بالإضافة إلى سيارة بداخلها مواد مشبوهة سيتم لاحقا تحديد طبيعتها.

وقال البيان "إن أعضاء الخلية خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية بالغة الخطورة بمواقع حساسة بالمملكة وذلك بتوجيه من منسقين بأحد فروع التنظيم الإرهابي" لافتا إلى أن ما يضاعف من خطورة الخلية كون "أحد عناصرها يمتلك خبرة كبيرة في مجال صناعة المتفجرات والتفخيخ"

وأشار إلى أنه سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء التحقيقات الجارية معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.