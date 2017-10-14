اعتقلت السلطات التركية اليوم 63 ضابطا كانوا يعملون سابقا بالشرطة في اطار التحقيقات الجارية بما يسمى منظمة (الكيان الموازي) التي تتهمها الحكومة بالضلوع في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في يوليو 2016.

ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن مسؤول أمني القول ان الضباط الذين تم اعتقالهم في 19 مدينة تركية في عمليات متزامنة ضمن 100 آخرين يشتبه في انتمائهم لما يسمى (الكيان الموازي).

وتشن السلطات التركية حملة اعتقالات في اطار التحقيقات بما يسمى (الكيان الموازي) منذ محاولة الانقلاب الفاشلة طالت عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين والقضاة والمدعين العامين.

يذكر ان تركيا شهدت مساء يوم ال15 من يوليو 2016 محاولة انقلابية فاشلة نفذها عناصر من الجيش فيما اتهمت حكومة أنقرة ما تسميه منظمة (الكيان الموازي) التي يقودها فتح الله غولن بأنها وراء الانقلاب.