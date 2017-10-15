أعلنت الشرطة الصومالية ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار شاحنة مفخخة في العاصمة مقديشيو الى 20 قتيلا وأكثر من 15 مصابا.

وأوضحت الشرطة أن الانفجار وقع بينما كان عدد من أفراد الأمن يقفون بالقرب من شاحنة أثارت شكوكهم عند شارع في حي «هودان». ورجحت المصادر أن الشاحنة كانت تنوي استهداف فندقا في المنطقة.

ويعد هذا الانفجار الأكبر الذي تشهده العاصمة مقديشيو في التاريخ الحديث، فيما لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذه.

وصرح المسؤول الأمني محمد عدنان: «سمع دوي انفجار هائل ناجم عن شاحنة محملة بالمتفجرات انفجرت امام مدخل فندق».