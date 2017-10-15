تستعد كوريا الشمالية على الارجح لاطلاق صاروخ باليستي قبيل مناورات بحرية اميركية - كورية جنوبية مشتركة مرتقبة خلال ايام، بحسب ما ذكر تقرير صحافي في سيئول أمس نقلا عن مصادر حكومية.

ونقلت صحيفة دونغ ايلبو عن مصدر حكومي، ان صورا التقطت بالاقمار الاصطناعية تظهر صواريخ باليستية مركزة على منصات اطلاق يتم اخراجها من حظيرة عسكرية قرب بيونغ يانغ وفي محافظة فيونغان في الشمال.

ويشتبه مسؤولون عسكريون اميركيون وكوريون جنوبيون بأن ذلك قد يكون استعدادا لاطلاق صواريخ قادرة على ضرب الاراضي الاميركية.

ويمكن ان يكون ذلك، الصاروخ الباليستي العابر للقارات «هواسونغ-14» القادر على بلوغ الاسكا، او «هواسونغ-12» المتوسط المدى الذي هددت بيونغ يانغ باطلاقه باتجاه جزيرة غوام الاميركية في اغسطس، بحسب التقرير.