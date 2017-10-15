عدن - اياد احمد

كشف حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح أن صالح خضع أمس لعملية جراحية بمساعدة من المملكة العربية السعودية التي تدخلت لإنقاذ حياته للمرة الثانية. وقالت مصادر قيادية في المؤتمر لـ«الأنباء»: إن التحالف العربي بقيادة السعودية سمح بدخول بعثة طبية روسية إلى مطار صنعاء الدولي لعلاج صالح الذي انهارت حالته الصحية ودخل في غيبوبة ونجحت البعثة الطبية في إجراء عملية جراحية أنقذت حياته في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء، مشيرة إلى أن سماح السعودية بدخول البعثة الطبية لإنقاذ صالح جاء من باب إنساني بحت وسبق للسعودية أن أنقذت صالح عام 2011 بعد إصابته الخطيرة اثر محاولة اغتياله في تفجير جامع دار الرئاسة. من جهة اخرى، قال محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي، الذي يقود حركة لانفصال جنوب اليمن، إن استفتاء على الاستقلال سيعلن قريبا كما ستشكل هيئة برلمانية لإدارة الإقليم. وأعلن الزبيدي، الذي أقاله الرئيس عبد ربه منصور هادي من منصبه، عن خططه الانفصالية أمام الآلاف من مؤيديه الذين احتشدوا امس في عدن، احتفالا بالذكرى 54 لثورة 14 أكتوبر 1963 والتي انتهت بإخراج بريطانيا من عدن في 30 نوفمبر 1967. وقال الزبيدي، الذي كان أعلن عن مجلس يسعى لانفصال جنوب اليمن، إن استفتاء على الاستقلال سيجرى قريبا.