أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا أمس الاول بالرئيس الاميركي دونالد ترامب أكد فيه تأييد المملكة وترحيبها بالاستراتيجية الحازمة التي أعلن عنها ترامب تجاه إيران وأنشطتها العدوانية ودعمها للإرهاب في المنطقة والعالم.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بالدور القيادي للإدارة الأميركية الجديدة والتي تدرك حجم تلك التحديات والتهديدات، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود واتخاذ مواقف حازمة تجاه الإرهاب والتطرف وراعيه الأول إيران.

وقد أبدى الرئيس الاميركي دونالد ترامب تقديره لمبادرة خادم الحرمين الشريفين ودعمه وأكد حرص الولايات المتحدة الأميركية على العمل مع حلفائها لتحقيق الأمن والسلم العالمي. كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.