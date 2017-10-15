أصيب القائم بالأعمال القطري لدى الصومال بجروح في التفجير الذي وقع يوم السبت، أمام فندق في مقديشو وقتل فيه 20 شخصا على الأقل، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان الأحد.

وقالت الوزارة إن مبنى سفارتها في العاصمة الصومالية تعرض "لأضرار جسيمة" جراء التفجير الناتج عن انفجار شاحنة مفخخة عند تقاطع "الكيلومتر 5" في منطقة هودان، الحي التجاري الحيوي في العاصمة الصومالية ويضم الكثير من المتاجر والفنادق والمكاتب.

وأضافت الوزارة أن العاملين في السفارة لم يتعرضوا لإصابات باستثناء القائم بالأعمال الذي تعرض "لإصابة طفيفة"، مشيرة الى انها قامت بالتواصل مع السلطات الصومالية "لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتأمين سلامة اعضاء السفارة".