أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي صالحي امس امكانية استئناف بلاده تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في غضون اربعة ايام في منشأة «فردو». ونقلت وسائل إعلام رسمية ايرانية عن صالحي قوله ان طهران ستستأنف التخصيب بنسبة 20% في حال «رأى مسؤولو البلاد ان الاتفاق النووي لا نفع منه».

وأوضح صالحي ان بلاده قادرة على استئناف الكثير من أنشطتها النووية في غضون ساعات، مبينا ان بعض الأنشطة يمكن استئنافها في عدة أشهر والبعض الآخر في 15 شهرا كحد أقصى.

وجدد التزام ايران بالاتفاق النووي قائلا «بالطبع نريد بقاء الاتفاق النووي من دون المساس به الى جانب تطوير أنشطتنا الفنية في مجال التنقيب والاستخراج والأبحاث والتنمية وانشاء المحطات النووية الجديدة».

واكد المسؤول الإيراني التزام بلاده بتنفيذ «البروتوكول» الملحق بمعاهدة الحد من الانتشار النووي «طالما كان الاتفاق النووي ساري المفعول» لافتا الى احتمال ايقاف ايران تنفيذ «البروتوكول» في حال إلغاء الاتفاق النووي.

الى ذلك، جددت كل من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، امس في مكالمة هاتفية، التزام بلادهما بالاتفاق النووي مع إيران، بعد قرار أميركي بعدم التصديق على الاتفاق.

وقالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في بيان، إن الدولتين اتفقتا على الالتزام الكامل للمملكة المتحدة وألمانيا بالاتفاق، بحسب صحيفة صنداي إكسبريس المحلية.