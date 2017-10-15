

أعلنت دولة قطر اليوم التكفل بالميزانية التشغيلية للتحالف العالمي للأراضي الجافة مدة عامين بالإضافة إلى تكاليف احتضان المقر الرئيسي للاتحاد في العاصمة الدوحة.

وقال رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر في افتتاح فعاليات المؤتمر التأسيسي للتحالف بمشاركة كويتية إن "قناعتنا كبيرة بالضرورة الملحة لإنشاء هذا التحالف وانجاحه".

ودعا المجتمع الدولي لدعم التحالف والمساهمة في صندوقه الاستئماني لضمان استمراريته وضمان قدرته على العطاء لما فيه الخير لجميع البشر.

وأكد الشيخ عبدالله بن ناصر ان الامن الغذائي يحتل الصدارة في سياسات الدول وفي برامج المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بالتنمية مشيرا الى مئات الملايين من الافردا الذي يعانون بسبب انعدام الامن الغذائي والعجز في مواجهة الكوارث الطبيعية.

واوضح ان الخبراء يتوقعون في هذا المجال ارتفاعا في وتيرة الكوارث الطبيعية المؤدية الى الجفاف والتصحر وانخفاضا في جودة وتوافر المياه في المناطق القاحلة بالإضافة الى تدهور مستمر في جودة الاراضي الزراعية والمؤدية الى انخفاض الانتاج الغذائي.

وقال ان هذه التحديات المشتركة تفرض البحث عن حلول مشتركة ومستدامة تضمن للجميع وفي كل الاوقات الحصول على الغذاء الكافي والضروري من اجل حياة طبيعية وصحية.

واشار بهذا الصدد الى مبادرة امير قطر امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة ال 68 لعام 2014 بشأن (انشاء تحالف عالمي للأراضي الجافة) مؤكدا ان التحالف العالمي للاراضي الجافة لن يكون بديلا للمنظمات الدولية القائمة او منافسا لها وانما سيكون مكملا لجهودها المحمودة في مجال تحقيق الامن الغذائي.

وقال ان المساعي الرامية الى تأسيس هذا التحالف وادراجه ضمن منظمات الامم المتحدة ما هي الا تكريس لمبادئ الاجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030 ودعم لاغلبية اهدافها الانمائية.

وجرى على هامش المؤتمر مراسم توقيع رؤساء وفود الدول المشاركة على المعاهدة التأسيسية للتحالف العالمي للاراضي الجافة.

وشارك في المؤتمر الذي جاء تحت رعاية امير دولة قطر 25 وفدا يمثلون دولا من الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومنطقة الساحل والصحراء ووسط وشرق القارة الآسيوية وامريكا الجنوبية وعددا من المنظمات الدولية.

ويهدف التحالف العالمي للاراضي الجافة الى وضع الحلول المستدامة لمشكلات الامن الغذائي وتأسيس تعاون واسع مع الشركاء محليا واقليميا ودوليا من اجل ايجاد الحلول ونشرها وتنفيذها لمواجهة التحديات الخاصة بالزراعة والمياه والطاقة في بلدان الاراضي الجافة.

وتشارك دولة الكويت في المؤتمر بوفد برئاسة رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي.

بدوره أشاد رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فيصل الحساوي بنتائج المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للاراضي الجافة التي اثمرت قيام منظمة دولية مختصة بالامن الغذائي.



واكد الحساوي اهمية انشاء هذه المنظمة الجديدة في وضع الحلول المستدامة لمشكلات الامن الغذائي الشائعة في الدول ذات الاراضي الجافة.



وقال ان اهمية هذه المنظمة تكمن ايضا في التعاون الدولي من اجل ايجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات الخاصة بالزراعة والمياه والطاقة في بلدان الاراضي الجافة والمساعدة على تمويل وتنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة بالدول الاعضاء في المجالات ذات الصلة بالامن الغذائي.



واضاف ان الكويت تعد من الدول ذات الاراضي الجافة بسبب تغيرات المناخ فيها وموقعها الجغرافي مشيرا الى وجود مجالات عديدة ستستفيد منها الكويت من انشاء المنظمة وخاصة الاستفادة من التجارب المتميزة وتدريب العاملين في الجهات المعنية في الكويت.

واوضح ان الكويت ستسعى للاستفادة من كل البرامج التي ستطرحها المنظمة والتعاون مع المسؤولين فيها من اجل ايجاد حلول مناسبة لبعض التحديات التي تواجه الكويت فيما يخص تحقيق الامن الغذائي.



واضاف ان من البرامج التي ستستفيد منها الكويت في هذا الشأن المساعدة في تحسين السياسات الزراعية واستخدام احدث تقنيات الزراعة والري والبذور والاسمدة والانذار المبكر بالكوارث الطبيعية والتغير المناخي ومواجهة تقلبات اسعار الغذاء في الاسواق العالمية.



