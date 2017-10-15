

أعلن وزير العدل السعودي وليد الصمعاني اليوم اطلاق أعمال المحاكم التجارية رسميا بعد أن بدأت أعمالها اواخر الشهر الماضي.

وكشف الوزير الصمعاني في كلمة خلال الافتتاح عن مباشرة القضاء التجاري اختصاصاته من خلال افتتاح ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة إضافة إلى عدد من دوائر الاستئناف المتخصصة في عدد من مدن المملكة.

وقال إن "بدء العمل في هذه المحاكم يعد نقلة نوعية وتطورا لافتا في مسيرة القضاء المتخصص في المملكة".

وأضاف الصمعاني أن المحاكم التجارية المتخصصة ستسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي يسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة.

واعتبر ان هذه الخطوة ستسهم في دعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 كما ستحقق تحولا نوعيا يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية وجودة المخرج القضائي.