اصطدمت طائرة بدون طيار بطائرة ركاب في المطار الدولي بمدينة كيبك الكندية.

وأعلنت وزارة النقل الكندية أمس الأحد، أن الاصطدام تسبب في خسائر ضئيلة بطائرة الركاب التابعة لشركة "سكاي جيت" الفلبينية.

وذكر وزير النقل مارك جارنو أن هذا أول تصادم يحدث بين طائرة ركاب وطائرة بدون طيار في بلده، معربا عن بالغ ارتياحه من تمكن طائرة الركاب من الهبوط بسلامة في المطار.

وأضاف الوزير أن الحادث، الذي وقع في 12 أكتوبر الجاري، كان من الممكن أن يكون له عواقب كارثية إذا اصطدمت الطائرة بدون طيار بقمرة القيادة أو بالمحركات.

ووقع الاصطدام على ارتفاع 450 مترا. ولم تتوفر حتى الآن بيانات عن نوع الطائرة بدون طيار والمتحكم في مسارها.

تجدر الإشارة إلى أن كندا شددت القواعد الخاصة باستخدام الطائرات بدون طيار في مارس الماضي، حيث لا يُسمح بتحليق هذه الطائرات على مقربة من المطارات بمسافة 5.5 كيلومتر أو على ارتفاع يزيد عن 90 مترا.

ومن الممكن أن تصل عقوبة المخالفين لهذه اللوائح إلى غرامة تبلغ قيمتها 25 ألف دولار كندي أو السجن.