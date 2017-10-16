قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم الاثنين، إنه يأمل في ألا يعرض الكونجرس الأميركي الاتفاق النووي الإيراني للخطر بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بأنه قد ينسحب منه.

وقال "بعد قرار الرئيس ترامب عدم التصديق على الاتفاق.. القرار لا يتفق مع ما نعتقده أو ما تعتقده الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا المستشارة الألمانية ولا رئيسة الوزراء البريطانية ولا ما قاله الرئيس ماكرون".

وقال "نأمل في أن الكونجرس لن يعرض هذا الاتفاق للخطر".

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني لدى وصولها لاستضافة محادثات لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عن الاتفاق "إنه اتفاق ناجح.. إنه اتفاق نحتاجه من أجل أمننا وأتوقع من الوزراء اليوم رسالة قوية مفادها الوحدة الأوروبية في دعمها والتزامها الكامل بتنفيذه من كل الأطراف".