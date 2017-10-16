اعلنت ايران اليوم انها اوقفت نقل البضائع عبر حدودها مع اقليم كردستان العراق لاسباب "امنية". ونقلت وسائل اعلام رسمية ايرانية عن مساعد وزير الداخلية الايراني حسين ذوالفقاري قوله "تم وقف نقل البضائع من المعابر الحدودية مع الاقليم حتى استتباب الاوضاع".

وأعرب ذوالفقاري عن الأمل بتسوية "مشكلة" كردستان العراق عن طريق الحوار بين الحكومة الاتحادية ببغداد والادارة الكردية باربيل.

واوضح المسؤول الايراني انه رسميا لم "يكن هناك شيئا بأسم غلق المعابر مع أقليم كردستان لكن ولاعتبارات تم منع سائقي الشاحنات المتوجهين الى الأقليم بسبب الظروف الأمنية غير الملائمة".

واضاف ذوالفقاري انه "منذ أمس وبسبب وقوع بعض المشكلات في الأقليم أوقفنا تبادل السلع حتى استتباب الاوضاع".

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي نفى امس اغلاق بلاده حدودها البرية مع اقليم كردستان العراق في حين اكد مسؤولون في الجانب الكردي ان المعابر الحدودية مع ايران اغلقت.

وشهد اقليم كردستان العراق والمناطق المتنازع عليها بما فيها مدينة كركوك الغنية بالنفط اواخر الشهر الماضي استفتاء حول استقلال الاقليم الامر الذي اثار انتقادات محلية ودولية واسعة.