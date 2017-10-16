اعتبر وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل اليوم ان سلوك ايران تجاه الدول المجاورة لها يثير المشاكل داعيا الاتحاد الأوروبي الى بحث هذا الأمر مع طهران.

وقال غابرييل في تصريح للصحفيين عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ "كان الاتفاق النووي مع ايران موضوع البحث الرئيسي اليوم وأنا قلت في السابق ان هناك ثلاثة أمور يجب توضيحها".

وأشار الى أن اول هذه الامور "ان أوروبا تقف خلف الاتفاق النووي مع ايران ونحن لا نريد العودة الى خطر الأسلحة النووية أو أي صراع عسكري في المنطقة"

واضاف "ثانيا ان المواضيع التي نحتاج لمناقشتها مع ايران في المستقبل تتعلق بسلوكها الذي يسبب المشاكل في كل من اليمن ولبنان وسوريا والعراق وهناك حاجة لمناقشة كل هذه المسائل بشكل منفصل ومستقل عن الاتفاق النووي".

وأوضح انه "ثالثا ومن وجهة نظرنا كأوروبيين فإننا نرى ضرورة ايجاد حل دبلوماسي لكل هذه القضايا المتعلقة بايران ويجب أن نتوجه بنشاط نحوها ونعرض عليها مناقشة الوضع في المنطقة دون أن ننتظر من الآخرين أن يفعلوا ذلك".

وكان وزير الخارجية الالماني أعرب قبيل بدء الاجتماع في لوكسمبورغ عن القلق إزاء رفض الولايات المتحدة الإقرار بالتزام ايران بالاتفاق النووي محذرا من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية مع ايران بسبب ذلك.