أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أنها رصدت صباح اليوم الثلاثاء، هزة أرضية خفيفة في منتصف البحر الأحمر على بعد 91 كيلو مترا من مدينة جدة.

وأوضحت الهيئة في بيان ان الهزة كانت بقوة ثلاث درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 20.88 كيلو متر.

وكان المدير العام للمركز الوطني للزلازل والبراكين في الهيئة المهندس هاني زهران أكد في تصريح صحفي في العاشر من أكتوبر الجاري ان الوضع الزلزالي والبركاني في المملكة "في حالة استقرار" حاليا وأن عملية مراقبة النشاط الزلزالي والبركاني في المملكة تتم على مدار الساعة.

وأوضح انه من أجل اجراء دراسات زلزالية مبنية على بيانات مسجلة بالمملكة تم إنشاء الشبكة الوطنية السعودية للرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل والبراكين لإعداد قاعدة بيانات متكاملة ومتجانسة يتم استخدامها في تقييم المخاطر الزلزالية.

وبين ان الشبكة تتكون من 225 محطة رصد زلزالي إضافة إلى 77 محطة لقياس عجلة التسارع الأرضية و43 جهاز لقياس تشوهات القشرة الأرضية وهي موزعة في جميع أنحاء المملكة وفي الحرات البركانية المنتشرة في منطقة (الدرع العربي) لمراقبة النشاط الزلزالي والبركاني على مدار الساعة.