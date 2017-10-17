twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email "قوات سوريا الديمقراطية" تستعيد "الرقة" بالكامل من قبضة "داعش" الثلاثاء 2017/10/17 المصدر : (رويترز) عدد المشاهدات 332 A+ A- أفراد من قوات سوريا الديمقراطية يتجمعون في ساحة النعيم بالرقة بعد إعلانهم السيطرة على المدينة قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، استعادت مدينة الرقة بالكامل من تنظيم الدولة "داعش". وكانت قوات سوريا الديمقراطية تقاتل التنظيم داخل الرقة منذ يونيو الماضي.