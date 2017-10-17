«أشعر بالحزن والمواساة لكل الأطراف في هذه القضية»

المخرج والنجم الأميركي وودي ألان معلقا على فضيحة التحرش الجنسي المتعلقة بهارفي وينشتاين، أحد أكبر أقطاب هوليوود. وهو التعليق الذي جلب على وودي ألان حملة من الانتقادات العنيفة، لكون بعض المنتقدين شعروا بأنه يدافع عن هارفي وينشتاين. وكان وودي ألان قد أضاف أنه يتمنى ألا يؤدي الأمر إلى جو عام يدعو إلى عقاب جميع الرجال في هوليوود، واعتبارهم جميعا متحرشين حتى تثبت براءتهم.