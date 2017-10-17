اعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي اليوم الثلاثاء، استعادة مدينة (مراوي) جنوب البلاد بالكامل وذلك بعد خمسة أشهر من المواجهات التي خاضتها قواته مع جماعة (ماوتي) الإسلامية الموالية لما يسمى بتنظيم الدولة (داعش).

وقال دوتيرتي في خطاب ألقاه أمام الجنود الفلبينيين الذي شاركوا في الحرب "أعلن تطهير (مراوي) من الارهابيين وهو ما يمثل بداية للاصلاح"، مضيفا انه "حان الوقت لعلاج المصابين واعادة اعمار المدينة".

ويأتي هذا الاعلان عقب اعلان وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لورينزانا امس الاثنين مقتل اهم القادة الارهابيين في المنطقة وهما انسيلون هابيلون المطلوب دوليا وامير الجماعة عمر ماوتي.

وعلى الرغم من اعلان الرئيس الفلبيني عن تحرير (مراوي) فان المتحدث باسم الجيش رستيتوتو باديلا ذكر إن ما بين 20 الى 30 متشددا ما زالوا يقاومون كما انهم يحتجزون 20 رهينة تقريبا.

واضاف المتحدث "لا يمكن ان يخرجوا او ان يدخل احد بأي حال من الأحوال وبالتالي فإن من المهم جدا ان يستمر حصارهم حتى الموت لأنه تم احتواء المنطقة والسيطرة عليها بدرجة كبيرة جدا".

يذكر ان جنوب الفلبين يعاني منذ عشرات السنين من حركات التمرد وقطاع الطرق الا ان شدة المعركة في (مرواي) ووجود مقاتلين أجانب يحاربون فيها اثار مخاوف من أن تصبح المنطقة مقرا لتنظيم (داعش) في جنوب شرق آسيا.