قال مصدر أمني، إن الجيش العراقي بدأ بحشد قواته بشكل واسع على حدود المناطق التي ما تزال تحت سيطرة البيشمركة (قوات إقليم شمال البلاد) حول مدينة الموصل.

وأوضح عبد الكريم نجم الألوسي، العميد في قوات الرد السريع (تابعة لوزارة الداخلية) أن عربة عسكرية مدرعة تابعة للجيش، بدأت تتمركز على حدود ناحية زمار التابعة لقضاء تلعفر غرب الموصل، وذلك بهدف استعادة السيطرة عليها من البيشمركة.

ولفت إلى أن القوات العراقية تنتظر الأوامر العسكرية من القيادة العليا للتقدم نحو مركز الناحية.

ولفت الألوسي إلى أنه في حال عدم انسحاب البيشمركة من الناحية، فإن القوات العراقية ستضطر لاستخدام القوة من أجل تطبيق القانون.

وأضاف أن قوة أخرى من الجيش العراقي تمركزت على مقربة من منطقتي (باطنيا ووانة) القريبتين من سد الموصل بانتظار انسحاب البيشمركة، من أجل الدخول ورفع العلم العراقي.

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، إن الوزارة وضعت يدها على جميع الآبار والمنشآت النفطية في محافظة كركوك (شمال)، التي كانت تخضع لسيطرة البيشمركة.

كما استعادت القوات العراقية السيطرة على مدينة كركوك ومناطق شاسعة جنوبي وغربي المدينة، خلال عملية عسكرية بدأتها منتصف ليلة الأحد/الإثنين، انسحبت خلالها البيشمركة من المنطقة دون مقاومة تذكر.

وكانت البيشمركة تسيطر على المناطق المتنازع عليها، في محافظات كركوك، ونينوى (مركزها الموصل)، وديالى، وصلاح الدين، عقب انسحاب الجيش العراقي أمام اجتياح تنظيم داعش الإرهابي شمالي وغربي البلاد صيف 2014.