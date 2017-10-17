قالت وزارة النقل العراقية اليوم ان بغداد والرياض اتفقتا على عودة تسيير الرحلات والخدمات الجوية بين البلدين بعد توقف دام نحو 25 عاما.

وذكر بيان للوزارة ان وزير النقل كاظم الحمامي بحث مع السفير السعودي في العراق عبد العزيز الشمري سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما في مجال النقل.

ونقل البيان عن الحمامي قوله ان البلدين وقعا مذكرة تفاهم مشتركة لتنظيم خدمات النقل الجوي وتقديم كل الخدمات الارضية لطائرات كلا الجانبين مؤكدا ان العراق يسعى للانفتاح على كل دول العالم وبالاخص الاقليمية.

واوضح انه تم الاتفاق على تسيير رحلات جوية من المطارات السعودية الى المطارات العراقية مضيفا ان غدا ستهبط طائرة لشركة (ناس) الجوية السعودية في مطار بغداد الدولي تليها طائرة اخرى من الخطوط الجوية السعودية.

وبحسب البيان فان الجانب السعودي ابدى استعداده لتقديم التسهيلات الخدمية كافة عبر مطارات المملكة والاتفاق على رحلات جوية مجدولة ومنتظمة لشركة الخطوط الجوية العراقية الى مطارات جدة والمدينة والدمام.

ومن المنتظر ان تحط طائرة (ناس) في بغداد غدا لتكون اول طائرة سعودية تحط في المطارات العراقية بعد توقف للخط الجوي منذ نحو 25 عاما.