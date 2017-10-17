أعلنت دولة قطر إرسال مساعدات ومواد طبية واسعافات اولية لدعم المصابين والجرحى نتيجة الانفجارات بالعاصمة الصومالية مقديشيو والتي خلفت مئات القتلى والجرحى.
وذكرت وكالة الانباء القطرية اليوم ان طائرة (سي 17) تابعة للقوات الجوية الاميرية توجهت الى مطار مقديشيو محملة بتلك المساعدات.
واضافت الوكالة انه يرافق المساعدات فريق من مجموعة البحث والانقاذ القطرية الدولية وفريق طبي متكامل من القوات المسلحة القطرية ومؤسسة حمد الطبية.
ومن المتوقع ان يشارك الفريق الطبي القطري في عمليات علاج المصابين واخلاء الجرحى ونقلهم عبر جسر جوي لتلقي العلاج اللازم خارج الصومال.