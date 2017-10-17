أعلنت مملكة البحرين اليوم ابرامها صفقة مع شركة (لوكهيد مارتن) الامريكية بقيمة 8ر3 مليار دولار لشراء 16 طائرة من طراز (اف 16) المطورة.

وقال قائد سلاح الجو الملكي البحريني اللواء الشيخ حمد آل خليفة في مؤتمر صحفي ان هذه الطائرات المتطورة ستساهم بفاعلية في تطوير سلاح الجو الملكي البحريني والذي يضم العديد من المنظومات الحديثة.

من جانبه قال نائب رئيس شركة (لوكهيد مارتن) ريك غرويس ان مملكة البحرين تعد من أوائل الدول التي ابرمت هذه الصفقة في المنطقة مشيرا إلى ما يتميز به سلاح الجو الملكي البحريني من تطور كبير.

وتستضيف المنامة حاليا معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 والذي يقام تحت رعاية العاهل البحريني ويستمر ليوم غد الاربعاء بمشاركة 180 عارضا ومصنعا دوليا ومزودا لأحدث المعدات والتقنيات والأنظمة العسكرية الدفاعية.