أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مجلس الوزراء السعودي على مباحثاته التي اجرت امس مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والتي تركزت على علاقات الثنائية ومجمل الأحداث في المنطقة.

كما أطلع الملك سلمان المجلس في جلسته الاسبوعية على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والذي أكد خلاله تأييد المملكة وترحيبها بالاستراتيجية الحازمة التي أعلنها الرئيس ترمب تجاه إيران.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء السعودي ان خادم الحرمين الشريفين اكد التزام المملكة باستمرار العمل مع شركائها في الولايات المتحدة لتحقيق الأهداف المرجوة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي.