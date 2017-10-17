

حذرت ايران الحكومات الاوروبية من فرض شروط جديدة على مواصلة تطبيق الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني المبرم في 2015.

وصرح علي أكبر ولايتي مستشار الشؤون الخارجية لدى المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي ان "الاوروبيين لا يحق لهم القول: اننا نقبل (بهذا الاتفاق) لكن علينا التحدث عن الوجود الايراني" في الشرق الأوسط.

وتابع ولايتي أثناء مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الرسمي ان "القول انهم يقبلون (بالاتفاق) لكن عليهم التفاوض على الوجود الايراني في المنطقة او الدفاع البالستي الايراني، بمثابة طرح شروط (على تطبيق الاتفاق) وهذا غير مقبول إطلاقا".

وقال :لا شروط (للاتفاق) ويجب تطبيقه عملا بما تم الاتفاق عليه" في فيينا في 14 يوليو 2015 بين ايران ومجموعة الست (المانيا، الصين، الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا).واضاف ولايتي "يحق لنا التعاون مع جيراننا".

وكان الاليزيه افاد بان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تحادث الجمعة الماضي مع نظيره الايراني حسن روحاني و"طمأنه بشأن تمسك فرنسا بالإطار المحدد في اتفاق فيينا"، في الوقت الذي كان فيه الرئيس الاميركي دونالد ترامب يهدد في اليوم نفسه بانسحاب بلده من الاتفاق "في اي لحظة".

واضاف قصر الاليزيه في بيانه ان ماكرون مع ذلك "ذكر" روحاني ببعض "الشروط لمواصلة العمل خلال الاشهر المقبلة بالطموحات" الواردة في اتفاق فيينا.

وتابع المصدر نفسه ان ماكرون أصر على "الحوار وإحراز تقدم بشأن مواضيع لا تتعلق باتفاق 2015، لكنها محورية في الاطار الاستراتيجي الحالي، وخصوصا المخاوف المتعلقة بالبرنامج البالستي الايراني والقضايا الامنية الاقليمية".

وأفاد الاليزيه ان ماكرون عبر خصوصا عن "رغبته في العمل مع ايران على حل سياسي دائم للأزمة" في سوريا حيث تنشر ايران مستشارين عسكريين ومقاتلين دعما لحكومة الرئيس السوري بشار الاسد بطلب من الاخير.