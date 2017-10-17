

اعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) اطلاق رحلة (فتح الخير 3) من قطر الى دولة الكويت وسلطنة عمان في نوفمبر المقبل لتنقل رسالة سلام ومحبة واعتزاز بالموروث البحري.

وقال المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) د.خالد السليطي في مؤتمر صحفي اليوم ان هذه الرحلة ستبحر من شاطىء كتارا بالتزامن مع اطلاق مهرجان كتارا للمحامل التقليدية في نسخته السابعة من 14 الى 18 نوفمبر المقبل وستعود مع احتفالات اليوم الوطني لدولة قطر .

واضاف السليطي ان رحلة فتح الخير الثالثة تأتي ضمن استراتيجية المؤسسة في احياء وتأصيل التراث البحري في نفوس الاجيال القطرية المعاصرة عبر فعاليات تراثية وملاحم بحرية تحاكي نفس ظروف وتفاصيل الرحلات البحرية.

واوضح ان الرحلة البحرية ستبر عبر الخليج في محمل تراثي تقليدي من نوع (بوم) على متنه طاقم قطري 100 في المئة يقوده النوخذة القطري الشاب محمد السادة.

من جهته قال نوخذة الرحلة محمد السادة ان طول المحمل يبلغ 108 اقدام ويستوعب 120 طن وهو المحمل نفسه الذي تم استعماله في رحلة (فتح الخير 2) الى الهند مبينا انه سيكون على متن المحمل قرابة 20 شخصا.

واضاف السادة انه يمكن متابعة الرحلة بشكل يومي على الحساب الخاص للرحلة على سناب شات بالاضافة الى مختلف حسابات كتارا على شبكة التواصل الاجتماعي.

وتحظى الرحلة بأهتمام باعتبارها تختزن التراث البحري ومعانيه عن الصمود والصبر والشجاعة والعلاقة الحيوية بين الماضي والحاضر وكذلك تثقيف الاجيال بتراث الاجداد.