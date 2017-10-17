انطلق قطار الحرمين الشريفين السريع اليوم في أول رحلة تجريبية له بين محطتي جدة ومكة المكرمة استعدادا لبدء تشغيله الرسمي قريبا.

وقال رئيس هيئة النقل العام رميح الرميح في تصريح صحفي ان هذه التجارب تأتي للتأكد من مدى تناغم جميع أجزاء المشروع وكفاءة وسلامة أدائه قبل التشغيل الرسمي للخدمة.

واضاف الرميح أن وصول القطار إلى محطة مكة المكرمة يأتي استكمالا للبرنامج التجريبي المعتمد لهذا الغرض واستعدادا لإطلاق الخدمة بعد اكتمال التجارب.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بشار المالك ان قطار الحرمين سيلعب دورا بارزا في دعم حركة المسافرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك الى جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

واكد المالك ان المشروع يشكل واجهة حضارية للمملكة أمام ضيوف الرحمن الوافدين إليها بغرض الحج أو العمرة وزيارة المدينة المنورة .

وتقع محطة مكة المكرمة على المدخل الرئيس للمدينة المقدسة في حي الرصيفة على مساحة تزيد على 503 آلاف متر مربع وتبعد عن الحرم المكي الشريف نحو أربعة كيلومترات وهي إحدى خمس محطات للركاب يتضمنها مشروع قطار الحرمين السريع في كل من المدينة المنورة وجدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ويعد مشروع قطار الحرمين السريع من أضخم مشاريع النقل العام في منطقة الشرق الأوسط حيث يمتد بطول 450 كيلو مترا ويتكون من خط حديدي كهربائي مزدوج يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ويخدم حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار إذ يقطع المسافة بينهما بسرعة تصل إلى 300 كلم في الساعة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 60 مليون راكب سنويا مع تشغيل 35 قطارا بسعة 417 مقعدا للقطار الواحد.