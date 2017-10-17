اتهمت الحكومة البريطانية اليوم الاتحاد الاوروبي بتعطيل مفاوضات الانسحاب ومحاولة الضغط عليها لحملها على دفع اكبر مبلغ مالي ممكن قبل الانسحاب.

وقال وزير الخروج من الاتحاد الاوروبي ديفيد ديفيس امام نواب مجلس العموم انه "يبدو واضحا للعيان ان الاتحاد الاوروبي يمدد حالة الضغط علينا لحملنا على دفع مبالغ كبيرة قبل ترسيم الانسحاب".

واكد ان بلاده تسعى جاهدة لتجاوز هذه المرحلة من المفاوضات وتحقيق اتفاق يحفظ مصالح الجانبين محذرا من ان "بريطانيا وضعت كل الاحتمالات ومن ضمنها فشل المفاوضات وعدم ابرام اتفاق مع الاتحاد الاوروبي بحلول مارس 2019".

واعرب ديفيس عن الامل في ان يدرك القادة الأوروبيون خلال اجتماعهم المقرر بعد غد الخميس ببروكسل حجم التحديات وضغط الوقت من اجل اعطاء المفاوض الاوروبي ميشال بارنييه الضوء الأخضر لدفع المحادثات قدما.