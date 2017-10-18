أعلنت قوة دفاع البحرين، امس إبرام صفقة مع شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية، لشراء عدد 16 طائرة من طراز F16 المطورة تقدر قيمتها بـ 3.8 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد امس ضمن فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017، حيث قال قائد سلاح الجو الملكي البحريني اللواء الركن حمد بن عبدالله آل خليفة، ان هذه الطائرات المتطورة ستساهم بفاعلية في تطوير سلاح الجو الملكي البحريني، والذي يضم العديد من المنظومات الحديثة، بدوره، قال نائب رئيس شركة «لوكهيد مارتن» ريك غرويس، إن مملكة البحرين تعد من أوائل الدول التي تعقد هذه الصفقة في المنطقة.

وانطلق في البحرين، امس الاول معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 (بايدك 2017)، تحت رعاية العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.